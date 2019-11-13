"النواب الأميركي" يعقد جلسات علنية بشأن مساءلة ترامب

قال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف شيف وهو ديموقراطي في بيان أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وستبدأ أول جلسة من الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة يوم الأربعاء، ويحقق الديموقراطيون فيما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس وكيرت فولكر المبعوث الأميركي الخاص السابق لأوكرانيا وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 نوفمبر.

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وفي اليوم التالي سيدلي سفير أميركا لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم.

وستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر.