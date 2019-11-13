كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نداء عاجل من "الحريري" إلى المواطنين قبل مظاهرات الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، رسالة إلى جموع المتظاهرين اللبنانيين، ناشد خلالها المواطنين في كل المناطق المحافظة على الحراك السلمي وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر.

كانت دعوات انتشرت في كل المناطق اللبنانية، للتظاهر اليوم الأربعاء أمام القصر الجمهوري.

الجدير بالذكر أن لبنان تتعرض لمظاهرات واضطرابات سياسية منذ أسابيع، عقب قرار الحكومة بفرض ضرائب على مكالمات التطبيقات المجانية.

وقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، ورقة إصلاحية اقتصادية، إلا أنها لم تلق قبولا لدى المتظاهرين، واضطرت الحكومة للاستقالة، بينما استمر الشعب اللبناني في ثورته على النظام الطائفي الذي يسود لبنان.