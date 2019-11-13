كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يحمل الكيان الصهيوني تبعات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، العدوان الغاشم الذى تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام الكيان الصهيوني بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وحمل رئيس البرلمان العربي القوات الإسرائيلية والقائمين عليها تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهداف مدنية بقطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.