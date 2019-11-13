بعد ليلة هادئة.. صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد رشقات صاروخية جديدة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، صباح الأربعاء، بعد رشقات صاروخية جديدة.

ويأتي هذا التطور عقب ليلة هادئة جاءت بعد واحد من أكثر أيام التصعيد الإسرائيلي دموية خلال شهور، شهد استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 45 على الأقل.

وأظهر تطبيق صفارات الإنذار الإسرائيلي دويها في تجمع كرم أبو سالم المحاذي لجنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر فلسطينية، فإنه سبق دوي صفارات الإنذار، إطلاق عدة قذائف هاون في وقت مبكر صباح الأربعاء، تجاه الموقع الإسرائيلي المحاذي للمعبر الذي يعد المنفذ التجاري الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل.



وجاء هذا التطور بعد ليلة هادئة من القصف والغارات الإسرائيلية في قطاع غزة، دون أن تغيب الطائرات الإسرائيلية عن سماء القطاع منذر بموجات قصف جديدة.



ولاحقا دوت صفارات الإنذار تدوي في شوكداه وعلوميم شرقي غزة.



وخلال ساعات الليل توقفت عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.



وشنت الطائرات الإسرائيلية يوم أمس 30 غارة وأطلقت المدفعية 10 مرات مستهدفة مواقع وأراضِ زراعية ومزارع وعدة منازل ومنشآت في أرجاء متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن تدمير فيها إلى جانب 10 شهداء و45 إصابة منهم 25 طفلا.



ومنذ وقت باكر يوم الثلاثاء، وحتى ساعات المساء كانت صافرات الإنذار تدوي في المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي ووسط إسرائيل، بما فيها مدينة تل أبيب.



وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى قرار بتعليق العملية التعليمية في قطاع غزة وجنوبي ووسط إسرائيل، الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن فلسطينيين أطلقوا أكثر من 190 قذيفة صاروخية اعترضت منظومة القبة الحديدية العشرات منها.



وأضاف أن صافرات الإنذار أطلقت أكثر من 450 مرة في المدن والتجمعات الإسرائيلية منذ ساعات يوم الثلاثاء.



وطالت القذائف مدن تل أبيب وعسقلان وأشدود، فضلا عن المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.



وسقطت قذائف صاروخية على 4 منازل إسرائيلية على الأقل، وأعلنت طواقم نجمة داود الحمراء إصابة 35 إسرائيليا جميعهم إصاباتهم طفيفة.



وفي إشارة إلى تصاعد الأزمة فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماع استثنائي للحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، لتدارس الأوضاع.

وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي دبابات عدة إلى حدود قطاع غزة وكثف من نشاط منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بعد أن استدعى المئات من جنود الاحتياط.

في هذه الأثناء تواصل مصر جهودها في مسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون تبلور ذلك لتفاهمات محددة حتى الآن.

وأكدت محطات تلفزيونية عبرية أن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة فورا.

وفي سياق متصل، توجه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصادر غربية ومصرية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"العين الإخبارية" إن ملادينوف توجه "على عجل" إلى القاهرة في إطار مساعي مصر والأمم المتحدة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة ومنع تدهور الأمور إلى حرب إسرائيلية جديدة ضد القطاع.

وخلال السنوات الماضية نجحت الجهود المصرية في منع الانزلاق إلى حرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.