وهاب: لا خيار أمامنا إلا الجيش ولنتنبه للفوضى القادمة

شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "لا خيار أمامنا إلا ​الجيش​ ولنتنبه للفوضى القادمة وإذا لم نتمكن من حماية كل ​لبنان​ فلنحمِ الجبل"، مضيفا: "رحم الله الشهيد المناضل علاء أبو فخر وحمى لبنان".

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