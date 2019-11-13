رأى مرجع قانوني ، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "لبنان لا تنقصه قوانين محاربة الفساد، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حاليًّا، وخصوصًا قانون العقوبات".
وأكّد أنّ "المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أنّ "كلّ موظّف اختلس أموالًا أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلًّا نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود". ولفت إلى أنّ "المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكوميّة أو أي هيئة تابعة لإدارة رسميّة".
وركّز المرجع على أنّ "استعادة أموال الدولة المسروقة لا تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليّات معقدة لتطبيقها"، مشيرًا إلى أنّ "المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع قانوني للشرق الأوسط: لا تنقصنا قوانين استعادة المال المسروق بل نحتاج لجرأة بتطبيق القوانين النافذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.