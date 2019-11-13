افادت غرفة "التحكم المروري" بأن "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة هي مفرق قب الياس جديتا ، المرج مفرق المصنع ، سعدنايل ، مستديرة كسارة زحلة ، تعلبايا حوش الحريمة".
-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجديدة : الزلقا ، الدورة، جل الديب، ساحة جل الديب، بشلاما باتجاه ترشيش زحلة.
-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونية : الزوق، نهر الكلب، غزير، جبيل.
-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بعبدا : الشفروليه ، محيط القصر الجمهوري (تدابير امنية).
-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق صيدا : تقاطع ايليا
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.