حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة هي مفرق ​قب الياس​ ​جديتا​ ، ​المرج​ مفرق ​المصنع​ ، ​سعدنايل​ ، مستديرة ​كسارة زحلة​ ، ​تعلبايا​ ​حوش الحريمة​".

-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجديدة : الزلقا ، الدورة، جل الديب، ساحة جل الديب، بشلاما باتجاه ترشيش زحلة.

-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونية : الزوق، نهر الكلب، غزير، جبيل.

-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بعبدا : الشفروليه ، محيط القصر الجمهوري (تدابير امنية).

-الطرقات المقطوعة ضمن نطاق صيدا : تقاطع ايليا