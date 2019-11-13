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الحبس 6 أشهر بحق 6 متظاهرين جزائريين رفعوا العلم الأمازيغى خلال المظاهرات
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أصدرت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، حكما بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية 20 ألف دينار جزائري (2684 جنيها مصريا) ضد 6 شباب موقوفين في إطار المظاهرات التى شهدتها البلاد، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الشباب الستة خلال مظاهرات الحراك الشعبي بتهمة رفع العلم الأمازيغي وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالوحدة الوطنية.
وكانت نفس المحكمة قد قضت الليلة الماضية بالحبس لمدة سنة من بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 21 شابا بتهمة توزيع منشورات وملصقات تدعو إلى العنف ورفع العلم الأمازيغي خلال المسيرات.
وأمر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري في وقت سابق بمصادرة أي أعلام غير العلم الجزائري في مظاهرات الحراك الشعبي وضبط من يرفعها.
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