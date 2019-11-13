تفجير انتحاري بالقرب من مركز شرطة شمالي إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، إن انفجارا يشتبه أنه هجوم انتحاري، وقع خارج مقر الشرطة في مدينة ميدان شمالي سومطرة الأربعاء.

وأضاف تاتان ديرسان أتاما المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية أن الانتحاري المشتبه فيه قُتل في الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة بعض ضباط الشرطة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام في إندونيسيا لقطات لأشخاص يهرعون خارج المباني حول مقر الشرطة في ميدان.