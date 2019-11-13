السودان يفتح الممرات لإغاثة متضرري الحرب بدارفور

أصدر حاكم ولاية شمال دارفور غربي السودان اللواء الركن مالك الطيب، الثلاثاء، قراراً قضى بفتح الممرات الإنسانية أمام المنظمات التطوعية، للوصول إلى المتضررين بالحرب بما في ذلك مناطق سيطرة الحركات المسلحة.

ويأتي قرار الحاكم الولائي إنفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء السوداني الصادرة قبل أيام، بفتح المسارات الإنسانية لتقديم العون لكل المتأثرين بالحرب في أنحاء البلاد.



ووجه قرار والي شمال دارفور بفتح الممرات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول المساعدات للمناطق المستهدفة وتسريع الإجراءات للعون المرتبط بالطوارئ، كما ألغى قيوداً كانت تحد من حركة المنظمات الإنسانية في السابق.



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وأعفى القرار الوكالات والمنظمات من الحصول على إذن تحرك والاكتفاء بإلإخطار فقط مصحوبا بختم السلطة المركزية دون الحاجة لختم ولائي.

وقضى بأن تودع هذه الإخطارات لدى المكتب الولائي بغرض العلم والاطلاع.

ووجه القرار منسقية العون الإنساني في شمال دارفور بمنح إخطارات التحرك لمنسوبي الوكالات والمنظمات الأجنبية العاملة بالولاية في نفس يوم تقديم الطلب.



كما وجه القرار بتطبيق الموجهات الخاصة بمرور الشاحنات والمركبات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى داخل المناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة، وتسهيل مهمة جميع المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني بحميع أنحاء الولاية دون قيود أو معوقات.