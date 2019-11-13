شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: "وكما تحدثنا سابقًا قبل القرار عن ضرورة تخفيض أسعار المحروقات وتم التخفيض، والآن سنكمل الحديث عن ضرورة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار وفقًا لسعر الصرف الجدىد وسعر برميل البترول".
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