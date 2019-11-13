شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار بدراوى، إلى استجابة الحكومة لمطالب أعضاء مجلس النواب بمراجعة أسعار السلع التموينية وتخفيض أسعار المحروقات، قائلاً "بعد أقل من شهر على كلمتى بضرورة مراجعة أسعار السلع التموينية التموين تقرر الحكومة التخفيض فعلاً بعد المراجعة"، واستطرد "نتحدث دائماً بالحقائق والأرقام فيقتنع الجميع وحينما تكون الإرادة حاضرة يتم التطبيق".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: "وكما تحدثنا سابقًا قبل القرار عن ضرورة تخفيض أسعار المحروقات وتم التخفيض، والآن سنكمل الحديث عن ضرورة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار وفقًا لسعر الصرف الجدىد وسعر برميل البترول".