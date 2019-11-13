شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل انتهاك حقوق الأكراد.. حبس رئيس بلدية كردية ونائبته بمدينة تركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للـمعارضة التركية، أنه استمرارًا لممارسات القمع ضد رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين، قضت محكمة تركية بحبس عظيم ياجان، رئيس بلدية إيبك يولو بمدينة فان جنوب البلاد، ونائبته، شهزادة كرد، بعد اعتقالهما فى إطار تحقيقات الإرهاب.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن كل من كرد وياجان تم اعتقالهما فى 8 نوفمبر الجارى خلال مداهمة الشرطة لمنزلهما، وامتثل كل منهما أمام المحكمة التى قضت بحبسهما، حيث ذكرت المحكمة فى قرارها أنه ألقى القبض على كرد وياجان خلال المداهمات المتزامنة لقوات مكافحة الإرهاب لمنزلهما بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى مسلح والترويج له، وذلك فى إطار الأعمال التى تستهدف الكشف عن أعضاء العمال الكردستانى الإرهابى والمتعاونين معه وعرقلتهم.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن المحكمة أكدت أنه تم مصادرة العديد من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية خلال تفتيش المشتبه بهم ومنازلهم، مفيدة أن الجهات القضائية، التى تم عرض المشبه بهما عليها برفقة أوراق التحقيقات، قد قررت حبس المشتبه بهما، حيث تم تعيين محافظ إيبك يولو، سنان أسلان، وصيًا على البلدية عقب اعتقال ياجان.