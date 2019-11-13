مطالب برلمانية بخطة واستراتيجية مشتركة لمواجهة التطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤسسات الدولة المعنية بوضع خطة واستراتجية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف والمتعصب والمتشدد، وحماية المجتمع والشباب من هذه الأفكار والجماعات المتطرفة التى تتبناها. وأشار "الحسيني"، إلى ضرورة تكاتف كل المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والرياضية لوضع هذه الخطة، لمحاربة ومواجهة الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة عليهم دور مهم ومؤثر، وكذلك وزارة الشباب والرياضة وضرورة الاهتمام بمراكز الشباب ودعمها وتوفير كافة الأنشطة الترفيهية والرياضية، ووزارة الثقافة بدعم قصور الثقافة والمكتبات، وأيضًا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاهتمام بتوعية طلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.

وشدد النائب ممدوح الحسينى، على ضرورة التصدى للصفحات التى تحرض وتدعو للتطرف والتعصب على مواقع التواصل الاجتماعى.

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