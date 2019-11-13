بحضور فرنسي.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تحتفل مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، في مؤتمر تعقده بمقرها بالتعاون مع رابطة مقتنيات فرديناند ديليسيبس وهيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الدكتور مصطفي الفقي، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس "تيري شمبول" ،ومدير مركز الدراسات السكندرية "ماري دومينيك نينا".

ويتضمن المؤتمر تقديم نتائج برنامج "الذكريات الشفهية لقناة السويس" بمصر، بجانب تسليط الضوء على أحد أهم القنوات الملاحية في العالم في محطات تاريخية تستعرض تأسيسها وما وصلت إليه مؤخرا من تطورات.

وتشهد فعاليات الاحتفال عرضا لنحو 50 لقاءً مسجلا باللغتين العربية والفرنسية، أجراها كل من" فيليب جوتارد" الذي تولي رئاسة عدة جامعات فرنسية، و"أرنو راميار دي فورتانييه" الرئيس السابق لجمعية أصدقاء فرديناند ديليسيبس وقناة السويس، مع عدد من كبار المديرين والفنيين والعمال المصريين والفرنسيين واليونانيين في عدة أماكن منها القاهرة ،بورسعيد ،الإسكندرية بالإضافة إلى أثينا وباريس.