تدريب بفنادق كبرى لمدة عام.. 15 معلومة عن المدرسة الفندقية التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم. وينشر "الخليج 365"، أبرز 15 معلومة عن المدرسة الفندقية التكنولوجية بمدينة نصر، كالآتي: · أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية في المجال الفندقي وإدارة المطاعم في مصر · تضم 119 طالب موزعين على 5 فصول · تؤهل الخريجين لسوق العمل · انشأت بالتعاون مع شركة "امريكانا" ومؤسسة "مصر الخير" · يتلقى الطالب تدريبات لمدة عام باحدى المطاعم والفنادق الكبرى في مصر · للطالب المتفوق فرصة في الحصول على العمل Advertisements · مصروفات الدراسة 175 جنيهًا · تقبل من مجموع 190 درجة. · نظام الدراسة 80% عملي و 20% نظري · يدرس الطالب كورسات إنجليزي · يتعلم الطالب أساسيات المطاعم والمطابخ · الطالب الواحد يكلف الدولة 30 ألف جنيه في العام · اليوم الدراسي يبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا · طول الحصة يصل إلى 60 دقيقة · تقييم تراكمي للسلوك والمهارات والدرجات للنجاح

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