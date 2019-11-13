اليوم.. محاكمة محام بتهمة خيانة الأمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المحامي عدنان عبدالمجيد في اتهامه بخيانة الأمانة.
ودفع سامح عاشور نقيب المحامين في جلسة سابقة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبحق المحامي عدنان عبدالمجيد في الاحتفاظ بالصورة التنفيذية للحكم موضوع القضية، خاصة أنه صدر له حكم بذلك، لحين الحصول على أتعابه، مع إلزام الخصم بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض.
وأكد "عاشور" على بطلان تحريك الدعوى العمومية، لمخالفة المادة 589 من قانون تعليمات النيابة العامة، مضيفا "الحكم الغيابي الصادر من المحكمة شابه التزوير، لأن الإدانة بنيت فيه بالاستناد إلى حكم قيل إنه صادر بإلزام الزميل برد الصورة التنفيذية، وهو لا وجود له في أوراق الدعوى".
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