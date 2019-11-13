رئيس الإكوادور: الجيش لن يسمح بتجدد أعمال العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، مساء الثلاثاء أن القوات المسلحة في بلاده ستضمن عدم تكرار أعمال العنف واسعة النطاق التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد خلال الشهر الماضي.

وأضاف مورينو في كلمة بمناسبة تعيين قيادة عليا جديدة للجيش أن التغيير الذي أمر به في قيادة القوات المسلحة عقب إنهاء الاحتجاجات "تمنحنا ضمانات كاملة بأنه لن تكون هناك مساحة مطلقا للعنف في شوارع وطرقات الإكوادور"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن "الجيش ساعد أثناء الاحتجاجات في حماية الأرواح والممتلكات دون إطلاق رصاصة واحدة .. وفي المقابل تحمل الإهانات".

وكانت الإكوادور قد شهدت احتجاجات عنيفة الشهر الماضي احتجاجا على إلغاء الحكومة لدعم الوقود القائم منذ 40 عاما كجزء من حزمة التقشف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وأجبرت الاحتجاجات الحكومة على إلغاء الزيادة في أسعار الوقود.