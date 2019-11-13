إصابة 4 في حادث تصادم دراجات بخارية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 4 أشخاص، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم وإنقلاب 3 دراجات بخارية في مكانين متفرقين بنطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدولي الساحلي عند كوبري الهوكس بنطاق المركز والمدينة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "استفتاح ا.ي.ع"، 55 سنة، بنزيف بالمخ وكسور متعددة بالجسم، و"أحمد م.ع"، 35 سنة، نزيف بالمخ، ويقيمان بمركز مطوبس، وجرى نقلهما إلى مستشفى مطوبس المركزي لتلقيهم العلاج اللازم.

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جرى تحويل المصابان إلى مستشفى جامعة الإسكندرية نظرا لسوء حالتهما الصحية، بينما جرى رفع الدراجتين البخاريتين، من على الطريق بمعرفة رجال المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، تحقيقا للسيولة المرورية.

كما تلقى مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية على طريق قرية برمبال على خط الخليج بنطاق مركز مطوبس.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "عصام ش.ا"، 40 سنة، بخلع بالكتف الأيسر، وعبدالله ع.ا"، 40 سنة، بنفس الإصابة، ويقيمان بمركز مطوبس، وجرى نقلهما إلى مستشفى مطوبس المركزي لتلقيهما العلاج اللازم، بعد استقرار حالتهما.