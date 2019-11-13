سيدة تترأس بوليفيا بشكل مؤقت.. تعرف عليها

أعلنت السيناتور، جينين أنيز، نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا بعد أن استقال الرئيس إيفو موارليس وذهب إلى المنفى فى المكسيك.
وقالت أنيز، وهى نائبة رئيسة مجلس الشيوخ حاليا، إنها ستتولى الرئاسة ويسمح الدستور بأنيصبح رئيس مجلس الشيوخ رئيسا للدولة بعد استقالة رئيس البلاد ونائبه.
وأعلنت أنيز وهى عضوة بالمعارضة،عن تلك الخطوة بعد أن فشل مجلسا البرلمان الشيوخ والنوابفى حشد عدد كاف من النواب لاختيار خليفة لموراليس.
وسبق أن أعلنت أنيز أنها ستتولى الرئاسة مؤقتاً لأن أدريانا سالفاتيرا، رئيسة مجلس الشيوخ، قدمت استقالتها.
ووصل موراليس إلى المكسيك فى وقت سابق أمس الثلاثاء بعد يومين من إعلانه الاستقالة بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.
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