شاهد.. لحظة اغتيال علاء أبو فخر بعيار ناري فى لبنان.. وبيان يشرح الملابسات

أغتيل في الساعات الأولي من فجر يوم الأربعاء، أمين سر وكالة داخلية الشويفات علاء أبوفخر، في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بإطلاق النار عليه تحت جسر خلده، لحظة إطلاق النار الذي

وقع في خلدة خلال قطع الطريق.

وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي: "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة،

صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقا بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار، بإشارة القضاء المختص".