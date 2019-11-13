أكدت تونس إدانتها لكل أشكال العدوان على الشعب الفلسطينى وعلى كل شبر من الأراضى العربية فى سوريا أو غيرها، داعية المجتمع الدولى خاصة الأممالمتحدة إلى تحمل مسئولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل، والتدخل، لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم واعتداءات سافرة.
ونعت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان الثلاثاء، الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال، مؤكدة موقف تونس الثابت المساند للشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فى بيان رسمي.. تونس تحمل الأمم المتحدة مسؤولية الاعتداء الأخير على فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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