هجوم سيبراني على حزب العمال

أعلن حزب العمال البريطاني أمس أنه تعرض لـ«هجوم سيبراني واسع» أضر بجزء من جهود حملته للانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل. وقال الحزب الذي يتزعمه جيريمي كوربن في بيان «لقد تعرضت منصات الحزب الرقمية لهجوم سيبراني معقد وواسع»، وأضاف «اتخذنا إجراءات عاجلة، وفشل الهجوم بسبب أنظمتنا الأمنية القوية. وقد تمكنا من المحافظة على سلامة جميع منصاتنا، ونحن واثقون من أنه لم يحدث أي اختراق للبيانات».



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