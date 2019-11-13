رواد من السعودية ومصر للمحطة الفضائية الدولية

أعلن مدير عام وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس دميترى روجوزين، أن بلاده تجري محادثات مع كل من مصر والسعودية وتركيا، بشأن إرسال روادهم إلى المحطة الفضائية الدولية. وقال روجوزين خلال كلمة ألقاها في منتدى «بايكونور مهد للفضاء الدولي» تشهد الآن وكالة «روس كوسموس» وشركة «إينيرجيا» الروسيتين مزيدًا من الطلبات واهتمامًا من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة «سويوز» المأهولة من قاعدة «بايكونور».
وأضاف: «نجري حاليًا محادثات مع عدة دول يحتمل أن تشارك فى المشروع الفضائى، من بينها مصر والسعودية وتركيا»، لافتًا إلى نجاح الرحلة الفضائية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.
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