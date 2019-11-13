وكان قد تم وضع صاحب الشكوى في مركز استقبال، بعد تقديمه طلب لجوء وتورط هناك في شجار مع سكان من أصول عرقية مختلفة، وقام بعد ذلك مدير المركز بسحب المساعدات المادية منه لمدة 15 يوما، بينما ذكر صاحب الشكوى أنه كان يمضى الليالي في متنزه ببروكسل وكان يقيم مع أصدقائه.
وقالت المحكمة: «يجب على الدول الأعضاء أن تضمن بشكل مستمر ودون انقطاع، مستوى معيشي كريم. إنهم ببساطة، لا يمكنهم توفير قائمة من المراكز الخاصة للمشردين، لطالب اللجوء الذي تم استبعاده».
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة: لا يجوز حرمان طالبي اللجوء من الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.