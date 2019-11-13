محكمة: لا يجوز حرمان طالبي اللجوء من الغذاء

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأنه لا يمكن حرمان طالبي اللجوء من الغذاء أو المسكن أو الملبس، كعقاب لهم على انتهاكهم قواعد مراكز الاستقبال الخاصة بهم، وذلك في إطار قضية خاصة بمواطن أفغاني قاصر في بلجيكا.

وكان قد تم وضع صاحب الشكوى في مركز استقبال، بعد تقديمه طلب لجوء وتورط هناك في شجار مع سكان من أصول عرقية مختلفة، وقام بعد ذلك مدير المركز بسحب المساعدات المادية منه لمدة 15 يوما، بينما ذكر صاحب الشكوى أنه كان يمضى الليالي في متنزه ببروكسل وكان يقيم مع أصدقائه.

وقالت المحكمة: «يجب على الدول الأعضاء أن تضمن بشكل مستمر ودون انقطاع، مستوى معيشي كريم. إنهم ببساطة، لا يمكنهم توفير قائمة من المراكز الخاصة للمشردين، لطالب اللجوء الذي تم استبعاده».