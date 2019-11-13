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أمير الرياض يستقبل السفير المصري

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استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم، أمس، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين.


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