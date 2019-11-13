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إحباط مخططات إرهابية بالأردن

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أعلنت السلطات الأردنية أمس إحباط مخططات لعمليات إرهابية لمتهمين خططا لاستهداف عاملين في السفارتين الأميركية والإسرائيلية لدى الأردن، إضافة إلى الجنود الأميركيين المتواجدين في إحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر جنوب الأردن.

وكشفت السلطات أن آلية تنفيذ المتهمين لعملياتهما الإرهابية لأهدافهما تمثلت في الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة المركبات، إلا أن دائرة المخابرات العامة الأردنية حالت دون تنفيذ تلك المخططات من قبل المتهمَيْن، وكشف أمرهما والقبض عليهما نهاية يوليو الماضي وتحويلهما إلى القضاء.


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