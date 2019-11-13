إحباط مخططات إرهابية بالأردن

وكشفت السلطات أن آلية تنفيذ المتهمين لعملياتهما الإرهابية لأهدافهما تمثلت في الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة المركبات، إلا أن دائرة المخابرات العامة الأردنية حالت دون تنفيذ تلك المخططات من قبل المتهمَيْن، وكشف أمرهما والقبض عليهما نهاية يوليو الماضي وتحويلهما إلى القضاء.
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