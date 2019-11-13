مقتل 11 من طالبان بشرق أفغانستان

قتل 11 على الأقل من عناصر طالبان في غارات جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية على إقليمي باكتيا ولوجار.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» عن مسؤولين عسكريين أفغان القول: إن الغارة الجوية التي شنتها قوات الأمن بمنطقة جاجي في إقليم باكتيا أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية مماثلة في منطقة أحمد خيل في نفس الإقليم أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من المسلحين، وأضافوا أن غارة جوية ثالثة بمنطقة «بولي علم» في لوجار أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر طالبان.