ثلاث رصاصات إخترقت رأسة.. مقتل أول متظاهر لبناني أمام زوجته وأطفالة (فيديو)

قتل متظاهر الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت خلال عملية إغلاق المتظاهرين الطرق بالعاصمة بعيد انتهاء لقاء صحفي عقد مع رئيس الجمهورية، ميشال عون.



وبحسب مراسل الأناضول إن إحدى السيارات رفضت الوقوف بعدما قطع المتظاهرون الطريق السريع في خلدة وعند حاول علاء أبو فخر منعه، ترجّل أحد الراكبين من السيارة وأطلق ثلاث رصاصات عليه وأصابه في رأسه أمام عائلته.



وعقب نقله إلى مستشفى كمال جنبلاط في الشوف فارق علاء أبو فخر الحياة.



في هذا الوقت قالت قناة الجديد اللبنانية إن "السيارة التي أطلق النار منها على أبو فخر تعود ملكيتها إلى قيادة الجيش اللبناني".



هذا وبعيد انتهاء المقابلة التي أجريت مع عون في قصر بعبدا الرئاسي، هرع المتظاهرون اللبنانيون إلى الطرقات الأساسية في البلاد وقطعوها.



واعتبر المتظاهرون أن كلمة عون استفزازية، كما حملت مواقف تستهتر بالانتفاضة بما في ذلك دعوة من لم يعجبه الحال إلى الهجرة من البلد حيث قال "إذا ما عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا".



كما حمل عون المتظاهرين تردي الأوضاع في البلاد بقوله أن هناك نكبة ستحصل فيما لو استمروا باحتجاجاتهم.



يذكر أن لبنان يشهد انتفاضة شعبية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد قرار الحكومة المستقيلة تضمين موازنة 2020 بضرائب ورسوم جديدة.



المصدر: الاناضول



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