في أسبوع واحد.. حوادث السير تخلف 13 قتيلا

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 1828 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1357 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألف و477 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و20 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألف و457 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و99 ألف و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5673 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 192 مركبة.