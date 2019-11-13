شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على عقوبات أوروبا.. أنقرة تهدد بـ«الدواعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (أنقرة)

رداً على العقوبات الأوروبية على أنقرة، لوح رئيس النظام التركي رجب أردوغان مجدداً بأن بلاده قد تطلق سراح سجناء تنظيم «داعش» وتعيدهم إلى أوروبا. وقال أردوغان للصحفيين أمس (الثلاثاء)، إن تركيا ستواصل إعادة مسلحي داعش الأجانب إلى بلادهم، حتى لو رفضت سلطات هذه الدول.

وبعد 24 ساعة من كشف الاتحاد الأوروبي عن نظام لفرض عقوبات على تركيا، حذر أردوغان الدول الأوروبية قائلاً: «يتعين عليكم مراجعة موقفكم من تركيا، التي تمسك بالكثير من أعضاء تنظيم الدولة في السجن، وتسيطر عليهم في سورية». وأضاف: «ستفتح هذه البوابات وسيستمر إرسال أعضاء داعش هؤلاء الذين بدأ إرسالهم إليكم. ثم يمكنكم الاعتناء بمشكلتكم».

ورحلت أنقرة مواطني الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا أمس الأول، وأعلنت عن خطط لطرد 7 مواطنين ألمان آخرين ومواطنيْن إيرلنديين و11 مواطناً فرنسياً.