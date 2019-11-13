شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: بدء محاكمات انقلاب 89.. استدعاء البشير وموقوفين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)أصدرت النيابة الجنائية في السودان، أمر قبض في مواجهة قياديين في حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي، بشأن أدوارهما في الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير قبل 30 سنة في 30/6/1989، واستولى بموجبه على حكم السودان.
وقال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، في بيان صحفي أمس (الثلاثاء)، إن النيابة خاطبت إدارة السجون لتسليم البشير الموقوف حاليا على ذمة محاكمته في قضايا فساد، بالإضافة إلى تسليم كل من القياديين في حزبي المؤتمر الوطني علي عثمان ونافع وعوض الجاز للتحري في ذات قضية الانقلاب.
وبين أن النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذى الانقلاب.
وكانت السلطات ألقت القبض أمس الأول (الأحد) على أحد المشاركين في الانقلاب والذي تولى عدة مناصب هامة فور الاستيلاء على الحكم وقتها، وهو يوسف عبد الفتاح، وتم حبسه بعد التحري معه بسجن كوبر على ذمة المشاركة في الانقلاب.
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