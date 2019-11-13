شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الأمم المتحدة «مشلولة».. والنظام العالمي في «أزمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الثلاثاء)، من أن النظام السياسي العالمي يعاني «أزمة غير مسبوقة»، داعيا إلى تحالفات من نوع جديد وإلى التعاون لتسوية مشكلات العالم. وجاء تحذير ماكرون بعد أيام على صدور مقابلة أجرتها معه مجلة «ذي إيكونوميست»، رأى فيها أن الحلف الأطلسي في حالة «موت دماغي»، وأن أوروبا أمام خطر كبير بأن تختفي عن الخارطة الجيوسياسية مستقبلا أو أقله ألا نعود أسياد مصيرنا، في تصريحات كان لها وقع الصدمة في العواصم الأوروبية. وقال ماكرون مفتتحا منتدى باريس الثاني من أجل السلام الذي أنشأه العام الماضي، إننا نعيش أزمة غير مسبوقة في نظامنا الدولي. وشدد على ضرورة إيجاد سبل تعاون جديدة، تحالفات جديدة بين الدول والمنظمات، لافتا إلى أن الأمم المتحدة نفسها باتت «مشلولة». ورأى أن الأنظمة السياسية والمالية العالمية التي عملت بشكل جيد بعد الحرب العالمية الثانية هي اليوم في أزمة. من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، أن قضية الأعضاء الأجانب في داعش الذين أسروا في سورية «مسؤولية مشتركة دولية»، وأنه لا يمكن الطلب من البلدين معالجة المشكلة للجميع. وأعلن لإذاعة «ار تي ال»: «نحتاج إلى تعاون دولي لمعالجة المشكلة».