شكرا لقرائتكم برلمان تونس يبدأ أولى جلساته..وهوية غامضة للرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المفترض أن تبدأ في تونس، الأربعاء، أولى جلسات البرلمان الجديد، فيما لم تتضح بعد هوية الرئيس الذي سيقوده في السنوات الخمس المقبلة، ومساعديه الأوّل والثاني.

كما ستخصص الجلسة الافتتاحية التي سيرأسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باعتباره أكبر النواب سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا، لأداء الأعضاء الجدد للبرلمان اليمين الدستوري، قبل المرور إلى انتخاب رئيسه ونائبية الأول والثاني.

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فيما تطمح حركة النهضة التي تحظى بأكثرية المقاعد في البرلمان (52 مقعدا) إلى رئاسة البرلمان، وقد نزلت هذه الأيّام بكل ثقلها لتصعيد رئيسها راشد الغنوشي إلى هذا المنصب، إلا أنها فشلت حتى الساعة، في إقناع شركائها بالبرلمان بالتصويت له حتى يضمن الأغلبية (109 صوت على الأقلّ) التي تؤهلّه لقيادة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، بعدما تمّسكت الأحزاب السياسية الأخرى، بترشيح ممثلين عنها لرئاسة البرلمان، وبالتالي منافسة الغنوشي على هذا المنصب.

غموض وتشويق

وقبل ساعات من بدء الجلسة الافتتاحية، يلّف الغموض ويحيط التشويق بهوية رئيس البرلمان الجديد، بعد تداول أكثر من شخصية تعتزم الترشح لهذا المنصب، حيث من المتوقع أن تتنافس 3 أسماء فيما بينها، وهم راشد الغنوشي من حركة النهضة، وغازي الشواشي عن حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، ورضا شرف الدين عن حزب قلب تونس (38 مقعدا ).

وسيكون مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، أوّل ملف على طاولة البرلمان الجديد، والذي ينّص الدستور على ضرورة عرضه والمصادقة عليه، قبل 10 ديسمبر المقبل.