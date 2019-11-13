أكد السفير الصيني لدى طهران تشانغ هوا أن "الصين عارضت الحظر الاميركي المتفرد غير القانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتدعم ايران في الاتفاق النووي والعلاقات الاقتصادية"، مشيراً الى "امكانات القوميات والمحاصيل الزراعية العديدة في هذه المحافظة، والفرص السياحية الكبيرة".
ولفت إلى أن "ايران والصين لديهما حضارتان عريقتان، وقد كان لديها لسنوات مديدة تبادل تجاري عبر طريق الحرير، واليوم يسرنا ان هذا التبادل يتنامى يوما بعد يوم"، مبيناً ان "الحظر الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، متفرد وغير قانوني"، قائلا "اننا كنا نعارض دوما الحظر المتفرد، وندعم ايران في الاتفاق النووي والعلاقات الاقتصادية".
وأشار إلى أنه "لحسن الحظ انه بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي والسياحة والتحف اليديوية وإلغاء التأشيرة السياحية للسياح الصينيين، ازداد عدد السياح الصينيين في ايران، ولكننا مازلنا بعيدين عن الهدف المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين بطهران: ندعم ايران في مواجهة الحظر الاميركي غير القانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.