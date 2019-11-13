النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا تعلن نفسها رئيسة انتقالية للبلاد

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد الثلاثاء خلال انعقاد جلسة للكونغرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وتم استدعاء النواب الى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس ​ايفو موراليس​ وتأكيد تعيين آنيز البالغة 52 عاما رئيسة انتقالية.

وآنيز مخولة وفق ​الدستور​ لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ و​مجلس النواب​ في ​الكونغرس​ الذين استقالوا جميعا مع موراليس.

وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في ​السلطة​ بعد أسابيع من ​الاحتجاجات​ الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة.