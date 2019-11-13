زحمة سير خانقة في نهر الكلب

تشهد منطقة نهر الكلب زحمة سير خانقة بعد أن أقفل المتظاهرون اوتوستراد جونيه على المسلكين الشرقي والغربي بسياراتهم وتحول السير الى الطريق البحرية والتي تشهد زحمة سير خانقة ايضًا، كما أن عدد المتظاهرين يتزايد رغم المفاوضات مع الجيش.
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