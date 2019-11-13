زحمة سير خانقة في نهر الكلب

تشهد منطقة ​نهر الكلب​ ​زحمة سير​ خانقة بعد أن أقفل المتظاهرون اوتوستراد جونيه على المسلكين الشرقي والغربي بسياراتهم وتحول السير الى ​الطريق البحرية​ والتي تشهد زحمة سير خانقة ايضًا، كما أن عدد المتظاهرين يتزايد رغم المفاوضات مع ​الجيش​.

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