أكّد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن "القتيل علاء أبو فخر الذي أطلق عليه النار في خلدة عضو بالحزب التقدمي الإشتراكي"، مشيرًا الى "أننا نترقب نتائج التحقيقيات لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهر في خلدة".
ولفت الريس الى أن "الاتصالات تجري بين الحزب والمستشفى الذي فارق فيه القتيل الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر الريس: نترقب نتائج التحقيقيات لمعرفة المسؤول عن قتل أبو فخر في خلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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