الريس: نترقب نتائج التحقيقيات لمعرفة المسؤول عن قتل أبو فخر في خلدة

أكّد مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ أن "القتيل علاء أبو فخر الذي أطلق عليه النار في خلدة عضو ب​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، مشيرًا الى "أننا نترقب نتائج التحقيقيات لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهر في خلدة".

ولفت الريس الى أن "​الاتصالات​ تجري بين الحزب والمستشفى الذي فارق فيه القتيل ​الحياة​".