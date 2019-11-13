أسود: قطع الطرقات جاء بأمر مهمة محضر بمعزل عن ما سيسمعه الناس من الرئيس عون

أكّد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​قطع الطرقات​ جاء بأمر مهمة محضر بمعزل عن ما سيسمعه الناس من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبالتالي فان الانفلات ليس حقا مطلبيا لانه منظم لغير أهداف اقتصادية ومالية محقة ويبقى أن القرار اليوم هو امتحان لكل من في ​السلطة​ أو خارجها ضدها او معها للفصل بين مطالب الناس المحقة وبين الفوضى المحضرة على ظهرها".

وأضاف: "من يرى الطرقات وبلوكات الباطون الجاهز حتما يدرك أن في الأمر مهمة وليس مطلب معيشي. اسأل المتظاهرين أصحاب المطالب المحقة المدركة المبنية على وقائع ومعرفة وبرنامج وحلول علمية وقانونية إلى متى ستسكتون عن قطاع الطرق الذين يحرفون المسار نحو الانهيار والفوضى باستغلال عفوية حركتكم".