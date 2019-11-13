بعد تتويجه بكوريا .. مخترع مغربي يحكي تفاصيل تتويجه وتعرض “ابتكاره” للضرر نتيجة “تعنت” المسؤولين-فيديو

فيديو: يونس الميموني

نال المخترع المغربي، رشيد أولاد المدني، مؤخرا، الميدالية البرونزية في مجال الإبداع التكنولوجي والابتكار للنهوض بصناعة الطاقة الكهربائية، خلال فعاليات المعرض الدولي للابتكار “BIXPO 2019” الخاص بالاختراعات والابتكارات بدولة كوريا الجنوبية.

وكشف ابن مدينة طنجة رشيد أولاد المدني، لـ”اليوم24″، تفاصيل مشاركته في الحدث الدولي، عبر اختراع روبوت تعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم أنه تعرض لعطل بسبب ظروف السفر إلى كوريا، إلا أنه تمكن عبره من نيل الميدالية البرونزية.

وأشار رشيد في حديثه، أن المسؤولين المغاربة، لا يمدون يد المساعدة للمبتكر، إذ وجد مشاكلا قبل رحلته إلى كوريا، وهو ما تسبب في ضرر لاختراعه، إذ قال :”طرقت جميع الأبواب الممكنة، لكن للأسف كانت جميعها موصدة، رغم أني لم أطلب شيئا سوى تبسيط المساطر، من أجل منح جهازي الحماية”.

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رشيد تحصل كذلك على تكريم خاص من رئيس الجامعة الوطنية “كالاو” بدولة البيرو ضمن فعاليات المعرض، تقديرا لمهاراته، واعترافا بمستوى الوفد المغربي المشارك.

ونال رشيد أولاد المدني الميدالية البرونزية إلى جانب المغربي الآخر أمين لكسير، فيما حقق يونس قرفة البقالي وعبد الله عياش، ميدالية “أحسن اختراع “” عن فئة” “IFIA، وحصل المخترعان رفيق العلمي وحافظ كريكر ، على الميدالية الذهبية ضمن المسابقة الرسمية في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء “KPECO”.، ليبصم المغاربة على مشاركة مشرفة في المعرض العالمي، الذي نظمته الفيدرالية الدولية لجمعيات المخترعين بكوريا الجنوبية في الفترة الممتدة ما بين 6 و8 نونبر الجاري.