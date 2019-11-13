نائبة لرئيس مجلس شيوخ بوليفيا تعلن نفسها رئيسة انتقالية للبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد، الثلاثاء، بعد يومين من إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس، الأحد، استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وجاء إعلان جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وتم استدعاء النواب إلى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس إيفو موراليس، وتأكيد تعيين آنيز البالغة 52 عاما رئيسة انتقالية.

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وآنيز مخولة وفق الدستور لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونجرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس.

وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة.