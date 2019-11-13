وفاة متظاهر لبناني برصاص جندي.. والجيش يفتح تحقيقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي متظاهر لبناني يدعى علاء أبوفخر، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء إطلاق جندي النار لتفريق محتجين حاولوا قطع الطريق في محلة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أنه "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين، مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص".

وتابع البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقا بالموضوع بإشارة القضاء المختص".

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وتتواصل الاحتجاجات في لبنان للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بالإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس جديد للحكومة، وتحقيق مطالب المحتجين، وقطع المحتجون الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية.

ولا تزال عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد أكثر من أسبوع على استقالة سعد الحريري، تراوح مكانها.



ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة دستوريا لتكليف رئيس جديد للحكومة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تعطل عمل المصارف والمؤسسات الحكومية.

