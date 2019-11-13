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قتيل وثلاثة جرحى بإطلاق نار في لبنان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

أكدت مصادر لبنانية أن قتيلاً سقط اليوم (الثلاثاء) عند مثلت بلدة خلدة جنوب العاصمة بيروت، بإطلاق نار، وجرح ثلاثة آخرين.

وقد تناقل ناشطو مواقع التواصل فيديو لرجل يدعى علاء أبو فخر، المنتمي إلى الحزب التقدمي الإشتراكي وهو عضو في بلدية الشويفات ملقى على الأرض ومضرّجاً بالدماء، وسط حالة من الهلع والصراخ.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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