شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وثلاثة جرحى بإطلاق نار في لبنان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)
أكدت مصادر لبنانية أن قتيلاً سقط اليوم (الثلاثاء) عند مثلت بلدة خلدة جنوب العاصمة بيروت، بإطلاق نار، وجرح ثلاثة آخرين.
وقد تناقل ناشطو مواقع التواصل فيديو لرجل يدعى علاء أبو فخر، المنتمي إلى الحزب التقدمي الإشتراكي وهو عضو في بلدية الشويفات ملقى على الأرض ومضرّجاً بالدماء، وسط حالة من الهلع والصراخ.
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