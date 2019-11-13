شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبة (القاهرة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، عدوان قوة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، الذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام قوة الاحتلال بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وحمّل السلمي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.