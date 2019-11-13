شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يقترح حكومة مناصفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بيروت)

اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) تشكيل حكومة مناصفة من سياسيين واختصاصيين، بعد نحو شهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل الطبقة السياسية، مبدياً عتبه لعدم إيفاد المتظاهرين ممثلين عنهم للتحاور معه.

واعتبر عون في حوار تلفزيوني بثته شاشات التلفزة المحلية أن مطالب الحراك الشعبي «محقة» لكنه انتقد عدم وجود أي قياديين في صفوفها.

ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلالاف المطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. ويشكو المتظاهرون من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.