إقفال الطريق البحرية في جبيل

أقفل المتظاهرون ​الطريق البحرية​ في جبيل قرب مشروع بيبلوس سود السياحي، بعد أن كانوا قد قطعوا الاوتوستراد بالاتجاهين، في ظل تواجد عناصر ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​، وتشهد المنطقة ​زحمة سير​ خانقة.

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