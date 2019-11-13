إقفال الطريق البحرية في جبيل

أقفل المتظاهرون الطريق البحرية في جبيل قرب مشروع بيبلوس سود السياحي، بعد أن كانوا قد قطعوا الاوتوستراد بالاتجاهين، في ظل تواجد عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة.
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