أكّد رئيس الحزب التقدمي الشتراكي ​وليد جنبلاط​، في تصريح تلفزيوني من أمام ​مستشفى​ ​كمال جنبلاط​، أن "كثرًا منكم عارضوا قراري بأن لا انضم الى الحراك الشعبي رسمياً لكني أعلم أن عواطفكم مع هذا الحراك لكن في الوقت نفسه ونتيجة خبرة طويلة ليس لدينا مرجع سوى ​الدولة​ لأننا إذا فقدنا الأمل بها ندخل بالفوضى"، مشيرًا الى "أنني اتصلت بقائد الجيش اللبناني ووعد بفتح تحقيق في حادث مقتل المتظاهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: رغم ما حصل الليلة لا مرجع لدينا سوى الدولة وقررت الانضمام رسميا الى الحراك الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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