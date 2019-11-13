الجيش: توقيف العسكري مطلق النار على المتظاهرين في خلدة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، تم توقيف العسكري مطلق النار في محلة خلدة.

وكانت ​القيادة​ كشفت في بيان أنه "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى ​إطلاق النار​ لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقاً بالموضوع بإشارة القضاء المختص".

يذكر أن إطلاق النار أدى الى مقتل امين سر وكالة داخلية ​الشويفات​ في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" علاء أبو فخر.