شهيّب: تعطّل الدروس غداً الأربعاء في جميع المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة

أعلن وزير التربية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أكرم شهيب​ عن "تعطّل الدروس غداً الأربعاء في جميع ​المدارس​ والثانويات والمعاهد و​الجامعات​ الرسمية والخاصة".

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