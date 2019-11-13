يعقوبيان للرئيس عون: إذا مش عاجبك الشعب إنت هاجر

توجّهت النائبة ​بولا يعقوبيان​ بالقول ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “إذا مش عاجبك الشعب إنت هاجر”.

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