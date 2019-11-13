الجيش: عنصر أطلق النار أثر محاولته تفريق المتظاهرين عند خلدة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان انه "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقاً بالموضوع بإشارة القضاء المختص".
يذكر أن إطلاق النار أدى الى مقتل امين سر وكالة داخلية الشويفات في "الحزب التقدمي الاشتراكي" علاء أبو فخر.
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